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Австрия

Тухлые яйца по всей Европе

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 Павел Барсуков
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Тухлые яйца по всей Европе
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Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission - Robert F. Bukat
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Тухлые яйца по всей Европе могла продавать австрийская компания. Таковы результаты разбирательства, которое началось ещё в ноябре прошлого года. В среду информация попала в прессу, а уже в четверг, по результатам расследования, в производственных помещениях компании прошёл обыск, подтвердивший подозрения.

Для производства полуфабрикатов фирма смешивала свежие яйца с протухшими и заражёнными. Продукцию приобретали пекарни, рестораны, макаронные фабрики и частные лица.

В министерстве здравоохранения Австрии подчёркивают, что речь идёт и о мошенничестве — испорченные яйца проходили по документам как свежие — и о недостатках законодательства: существующие нормативы контроля качества в полной мере касаются только яиц как таковых, но не получаемых из них полуфабрикатов.

По предварительным данным австрийских властей, конечные продукты, изготовленные с использованием такой яичной смеси, для здоровья не опасны.

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