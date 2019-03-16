Крайстчёрч: обвиняется в убийстве

Обвинения в массовом убийстве предъявлены основному подозреваемому в нападении на две мечети в Новой Зеландии.

28-летний Брентон Харрисон Таррант, гражданин Австралии, предстал перед окружным судом Крайстчёрча в субботу и был оставлен под стражей до следующего появления в суде, запланированного на 5 апреля. Заседание проходило за закрытыми дверями. Другие подозреваемые, задержанные накануне, всё ещё находятся в СИЗО. Их причастность к этому делу пока не установлена.

"Человек, которому предъявлены обвинения, был задержан через 36 минут после того, как полиция получила первый звонок. Преступник передвигался на машине. В автомобиле, в котором его задержали, были найдены ещё два ружья. Злоумышленник явно собирался продолжить своё дело, совершить и другие нападения", - сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В результате массового расстрела в мечетях Аль-Нур и Линвуд новозеландского Крайстчёрча в пятницу погибли 49 человек, около 50 раненых были доставлены в больницы. По обвинению в причастности к этому преступлению задержаны четыре человека, в том числе одна женщина.

Нападение на одну из мечетей транслировались в интернете - предположительно главным подозреваемым. Таррант опубликовал в сети и так называемый манифест "Великая замена", в котором называл иммигрантов "захватчиками" и высказывал идеи превосходства белой расы.