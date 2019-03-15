Крайстчёрч: "люди были в крови и не могли разговаривать"

Обычно спокойная Новая Зеландия никак не может прийти в себя после терактов в третьем городе страны - Крайстчёрче.

"Все случилось в 200 метрах от нас. Мы были в ресторане около двух часов дня и услышали ужасные крики и звуки, похожие на взрывы шин. Мы испугались. Не понимали, что происходит. А потом мы увидели людей в крови. Они были жутко напуганы, они не могли нормально говорить, голос дрожал...", – рассказывает один из свидетелей.

В результате стрельбы в двух мечетях погибли около полусотни человек, еще столько же находятся в больнице. Теракты, по словам полиции, были хорошо планированы. Арестованы четыре человека, среди них одна женщина. Сколько именно было стрелков - пока неизвестно.