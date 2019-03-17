Турнир по дзюдо в Екатеринбурге: триумф сборной России

Заключительный день турнира Большого шлема в Екатеринбурге стал очень удачным для сборной России.

Особенно отличился Арман Адамян, который почти каждый поединок выигрывал с "иппоном" на радость российским болельщикам. Лаурин Булле из Австрии пал жертвой молниеносного ко-ути-гари. В следующем матче Адамян одолел мастера бросков канадца Шейди Эль-Нахаса, контратаковав его мощным ура-наге. В полуфинале россиянин вышел на татами против израильтянина Петера Пальчика. Для победы ему понадобилось меньше 20 секунд. Ещё один приём ко-ути-гари снова принёс ему "иппон". Трибуны не умолкали.

А в финале Адамяна ждала встреча с товарищем по команде Кириллом Денисовым. Но как и в поединке против Эль-Нахаса, Адамян отразил атаку Денисова и одержал победу в этой схватке. Зрители пришли в неописуемый восторг, ведь команде России досталось и золото, и серебро в категории до 100 кг.

Японка Изуми Мао впервые приняла участие в турнире Большого шлема и сразу же стала лучшей в категории до 78 кг. В финальном матче она одолела бывшую чемпионку мира Майру Агийяр и завоевала золотую награду.

Когда на меня смотрят зрители, я немного нервничаю, но они поддерживают меня, и это придает мне сил", - поделилась Изуми Мао.

Изуми Мао и Майра Агийяр Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Ноэлю Ван Т Энду не было равных в категории до 90 кг. В решающем поединке он сумел одержать верх над Бекой Гвиниашвили в дополнительное время. Голландец впервые поднялся на верхнюю ступень подиума после 5 серебряных медалей подряд.

"В полуфинале я боролся с Куколем, он очень сильный соперник. Я получил два "шидо" и почти заработал третье, но в дзюдо может произойти что угодно, и я смог удачно атаковать в дополнительное время. Моим следующим противником был Бека, я думаю, что никогда ему не проигрывал, но он очень опытный борец. Схватка была непростой, и я рад, что мне удалось победить", - рассказал Ван Т Энд.

Ноэль Ван Т Энд и Бека Гвиниашвили Марина Майорова Международная федерация дзюдо

В категории свыше 78 кг победу праздновала бразильянка Мария Альтеман, которая одолела француженку Анну Фатумату М'Байро.

Мария Альтеман и Анн Фатумата М'Байро Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Ещё одно золото сборной России под конец турнира принёс Тамерлан Башаев. В последние секунды поединка он сумел одержать верх над бронзовым призёром олимпиады в Рио Ором Сассоном. Так российская команда оказалась на первом месте в общем медальном зачёте. Россияне завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды.

Хотя Шейди Эль-Нахас не смог одолеть Армана Адамяна, он стал бронзовым призёром и продемонстрировал своё мастерство во всей красе уже в первом отборочном поединке. Сириль Маре пытался освободиться, но канадец шагнул вперёд, захватил его ногу и очень зрелищно уложил француза на татами, за что получил оценку "иппон".

Так завершился ещё один турнир Большого шлема по дзюдо. До новых встреч в Екатеринбурге!