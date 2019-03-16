Турнир по дзюдо в Екатеринбурге: золото Дарьи Давыдовой

Церемонию открытия турнира Большого шлема по дзюдо в Екатеринбурге посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На его глазах Дарья Давыдова стала чемпионкой в категории до 63 кг. Она без труда дошла до финала, где её ждала встреча с британкой Люси Реншалл. Победу в этом поединке Давыдовой принесла блестящая контратака, за которую она удостоилась от судей оценки "иппон". Болельщики ликовали и скандировали имя своей героини, положившей в копилку сборной России первую золотую медаль на этом турнире.

Давыдова получила награду из рук Василия Анисимова, представителя международной федерации дзюдо и президента федерации дзюдо России.

"Я чемпионка екатеринбургского Большого шлема, и я собой очень довольна, и я горжусь собой, что подарила праздник нашим", - поделилась Дарья Давыдова.

Среди мужчин особенно отличился Томми Масиас. Он сумел одолеть олимпийского чемпиона Фабио Базиле в очень долгом и непростом поединке. Ни один из соперников не собирался сдаваться без боя. В итоге Масиасу удалось победить итальянца на полу с помощью болевого приёма кансетсу-вадза. Олимпийский чемпион был вынужден сдаться, а шведский дзюдоист вышел из этой схватки победителем.

Заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич вручил Масиасу золотую награду.

"Когда мы начали бороться на полу, я заметил, что он держит руку за спиной. и я подумал, что могу попробовать захватить её. Я медленно приступил к выполнению плана, полностью контролируя ситуацию. И я всё ждал: "Вот сейчас он постучит по татами" и через 10 секунд он действительно сдался", - рассказал Томми Масиас.

Томми Масиас и Фабио Базиле Аленези Фаваз Международная федерация дзюдо

В финальном матче в категории до 70 кг Мари-Ив Гайе встретилась с бразильянкой Марией Портелой. Француженка отразила неудачную атаку соперницы и выполнила удержание, которое принесло ей победу в этом поединке.

Золотую медаль она получила из рук Сергея Соловейчика, вице-президента международной федерации дзюдо.

Мари-Ив Гайе и Мария Портела Марина Майорова Международная федерация дзюдо

В категории до 81 кг не было равных израильтянину Саги Муки. Ему удалось одержать верх над бывшим чемпионом мира Таканори Нагасе в последние секунды схватки.

Саги Муки и Таканори Нагасе Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Бехруз Ходжазода вошёл в историю как первый призёр турнира Большого шлема из Таджикистана. В матче за бронзовую награду в категории до 73 кг он одолел Эдуардо Барбосу в дополнительное время.

Бехруз Ходжазода и Эдуардо Барбоса Аленези Фаваз Международная федерация дзюдо

Грузин Лука Майсурадзе очень зрелищно поставил точку в поединке за бронзу, мощным движением подняв Франка де Вита в воздух, а затем уложив его на татами. Майсурадзе продемонстрировал невероятное мастерство и завоевал первую медаль турнира Большого шлема в своей карьере