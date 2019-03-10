Гран-при по дзюдо в Марракеше: золото Дениса Ярцева

На Гран-при по дзюдо в Марокко представители международной федерации дзюдо и хозяева турнира подписали соглашение об открытии спортивного центра в Марракеше и добавлении дзюдо в программу 40 школ по всей стране.

Героиней второго дня соревнований по версии "Евроньюс" стала Андрея Лески. Хотя на данный момент она занимает второе место в рейтинге словенских дзюдоисток, она показала, что стремится стать лучшей. Второй титул Гран-при в Марокко и победу в финальном поединке против австралийки Катарины Хекер ей принес атакующий приём ко-сото. Золотую медаль ей вручил Рашид Талби Элалами, министр по делам молодежи и спорта королевства Марокко.

Андрея Лески поделилась радостью после соревнований: "Я приехала на этот турнир с целью завоевать золото. Мне очень этого хотелось, потому что это означает дополнительные очки для рейтинга. Я была очень близка к победе в Париже и в Дюссельдорфе, но и там, и там осталась лишь третьей, и вот наконец-то мне удалось подняться на верхнюю ступень подиума".

Россиянин Денис Ярцев удостоился золотой награды в категории до 73 кг. В финальном поединке он сумел дважды удачно применить технику аши-ваза против чемпиона Олимпийских игр в Лондоне Лаши Шавдатуашвили. В этом году Ярцев определённо намерен побороться за титул чемпиона мира. Золотую медаль он получил из рук Карима Касси Лахлу, Вали области Марракеш - Сафи.

Денис Ярцев и Лаша Шавдатуашвили Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

"Конечно, я рад победе, но всё-таки это результат работы и (не стоит) принимать это как какое-то необычное явление, скорее я просто сделал то, что и должен был сделать. Я доволен сегодня своей борьбой", - подчеркнул Денис Ярцев.

В категории до 70 кг не было равных фрацуженке Марго Пино. В финале она одолела ирландку Меган Флетчер, использовав приём "рычаг локтя захватом руки между ног" - джуджи-гатамэ. Золотую награду ей вручил Юсеф Белкасми, генеральный секретарь министерства высшего образования и научных исследований.

Марго Пино и Меган Флетчер Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Болгарин Ивайло Иванов поднялся на верхнюю ступень подиума в категории до 81 кг. В финальном матче против турецкого дзюдоиста Ведата Албайрака Иванов удостоился от судей оценки "иппон" за великолепно выполненный бросок ко-ути-гари. Он получил медаль из рук Даниэлы Базаван, посла Румынии в королевстве Марокко.

Самым зрелищным приёмом дня стал невероятный бросок уцури-гоши в исполнении Шарофиддина Болтабоева из Узбекистана. Мощным движением он поднял соперника в воздух, а затем уложил его на татами. Второй день Гран-при в Марракеше подарил любителям дзюдо незабываемые впечатления.