Турнир по дзюдо в Екатеринбурге: у сборной России серебро и три бронзы

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Екатеринбурге особенно отличилась Гили Коэн. Израильтянке не было равных в категории до 52 кг. Победу в финальном поединке против испанки Аны Перес Боикс ей принёс превосходно выполненный приём ко-ути-гари. В начале года Коэн завоевала серебро на турнире в Тель-Авиве, а в Екатеринбурге она поднялась на верхнюю ступень подиума.

"Я знала, что этот матч будет непростым, мы с ней уже встречались на татами, я понимала, что нужно для победы. - рассказала Гили Коэн. - Я придерживалась своей стратегии, и хотя в начале схватки у неё было преимущество, я сумела сохранить самообладание и одержать верх. Так что я очень рада".

Гили Коэн и Ана Перес Боикс Марина Майорова Международная федерация дзюдо

В финале в категории до 66 кг Килиан ле Блу сумел одолеть россиянина Ису Исаева на глазах у его болельщиков. Мощный бросок о-ути-гари поставил точку в споре за высшую награду. Исаеву досталось серебро, а ле Блу завоевал свой первый титул турнира Большого Шлема.

"Сложно бороться с русским дзюдоистом в России, - признался ле Блу после матча. - Разумеется, зрители очень громко поддерживали его с трибун, мне было нелегко сосредоточиться".

Канадка Криста Дегучи приехала на эти соревнования с целью доказать, что в категории до 57 кг она лучшая. На пути к финалу она победила обладательницу трёх серебряных медалей чемпионата мира Тельму Монтейро. Канадка начала с о-ути-гари, а затем применила удушающий приём, за который удостоилась от судей оценки "иппон". В финале её ждала встреча с экспертом по борьбе лёжа Линь Чень Линь, но Дегучи удалось победить её на полу.

Криста Дегучи и Линь Чень Линь Марина Майорова Международная федерация дзюдо

В категории до 60 кг свой первый титул турнира Большого шлема завоевал Унуболд Лхагваямц из Монголии.

У российских болельщиков было достаточно поводов для радости. Кроме серебра Исы Исаева, в первый день сборная хозяев турнира заовевала три бронзовых награды. Альберт Огузов стал третьим в категории до 60 кг, а Наталья Кузютина в категории до 52 кг.

Свою первую медаль мирового тура в этом году получила Ирина Долгова, которая в схватке за бронзу одержала верх на японкой Тамами Ямазаки. В этом поединке Долгова сначала применила технику аши-ваза, а затем ей удалось уложить соперницу на татами.

В категории до 48 кг победу праздновала олимпийская чемпионка Паула Парето, которая в финале одолела испанку Хулию Фигероа.

Паула Парето и Хулия Фигероа Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Россиянка Дарья Межецкая в этот раз не поднялась на подиум, но в первом же поединке продемонстровала прекрасное владение приёмами дзюдо. Она не тратила времени зря: для победы ей понадобилось всего 6 секунд. Россиянка молниеносно уложила Севару Нишанбаеву на татами мощным броском соде-цурикоми-гоши. Один из самых зрелищных приёмов дзюдо в исполнении Межецкой надолго запомнится болельщикам.