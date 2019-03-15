Олимпиада-2020: в игру вступают роботы

Таких передовых технологий и инноваций не знала ни одна Олимпиада. Организаторы той, что пройдёт в Токио в 2020 году, представили на обозрение публики роботов.

Они будут помогать участникам, гостям и волонтёрам будущих летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Первый - робот-гуманоид производства японской компании Toyota. На спортивных объектах и в олимпийской деревне вахту будут нести 16 таких помощников, полезных в первую очередь людям с ограниченными возможностями.

Корпорация Panasonic презентовала экзоскелет, который позволяет поднимать и перемещать тяжёлые предметы, например, багаж, не нагружая при этом спину. В компании пообещали поставить два десятка таких устройств.

Олимпиада в Токио стартует 24 июля 2020. Месяц спустя начнутся Паралимпийские игры.