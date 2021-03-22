Брюссельская трагедия: пять лет спустя

В восемь утра по местному времени ровно пять лет назад - 22 марта 2016-го года - два взрыва, организованные исламистами-смертниками в терминале аэропорта бельгийской столицы привели к жертвам: погибли 14 человек, свыше 90 были ранены.

Одно взрывное устройство было заложено между стойками регистрации авиакомпаний American Airlines и Brussels Airlines, второе - возле кафе Starbucks.

Выжившие говорят, что кошмар происшедшего останется в их памяти насвегда.

У Лоренса были ожоги, взрывные осколки прошили ему живот и ноги: "Я помню звук взрыва, я помню тот ад, который начался сразу же после...".

Себастьяну теракт перечеркнул карьеру - он был профессиональным баскетболистом.

Эти пять лет экс-спортсмен провел, восстанавливаясь после одной операции и готовясь к следующей - всего он прошел через 13 хирургических вмешательств.

Кости нижних конечностей собирали буквально по частям.

Себастьян Беллин, выживший после теракта: "Иногда бывает очень трудно. Это все не слишком приятно - не чувствовать собственную ногу, не быть в состоянии делать те движения, над которыми раньше даже не задумывался. С другой стороны, самое главное испытание заключается в том, чтобы понять и усвоить уроки жизни, которые мне выпали. Я иначе сейчас отношусь к каждому прожитому дню".

В тот же день, спустя час, был совершен теракт и в брюссельском метро.

Станция располагалась поблизости от квартала, где находятся здания руководящих органов ЕС.

Во взрыве погиб супруг Шарлотты Диксон-Сатклифф.

После периода траура эта женщина решила основать ассоциацию, которая бы защищала права близких тех, кто стал жертвой подобных нападений.

Шарлотты Диксон-Сатклифф, супруга жертвы теракта: "Теракты приносят боль и горе, и, к сожалению, таких событий много. У нас разные взгляды, разные политические симпатии, но наш тяжкий опыт потерь, увы, схож. Печально, что мы, в общем, были оставлены по наедине с нашим горем. Хотя обещаний было много, но они не выполнены".

Взрывы в Брюсселе были совершены обладателями паспортов бельгийского королевства братьями Ибрахимом и Халидом Эль Бакрауи. Третьим террористом оказался марокканец Наджим Лаашрауи.

Их сообщник Мохаммед Абрини был арестован две недели спустя после терактов.ь