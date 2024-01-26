Первая казнь азотом

В Алабаме впервые в мире применили газообразный азот для казни. Осуждённым был Кеннет Смит, приговорённый к высшей мере наказания за убийство.

РЕКЛАМА

58-летний Кеннет Смит казнён в Алабаме с использованием газообразного азота. Такой метод смертной казни был применён впервые. Вдыхание азота без кислорода вызывает разрушение клеток организма и приводит к смерти.

Смит проиграл две окончательные апелляции в Верховном суде и одну в федеральном апелляционном. Два года назад его уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но безуспешно.

Приговор был вынесен в 1989 году. Кеннет Смит был признан виновным в заказном убийстве жены проповедника Элизабет Сеннетт