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Первая казнь азотом

Камера для смертельной инъекции в исправительном учреждении Холмана в Атморе, штат Алабама, 7 октября 2002 года.
Камера для смертельной инъекции в исправительном учреждении Холмана в Атморе, штат Алабама, 7 октября 2002 года. Авторское право Dave Martin/AP2007
By Кнарик Хачатрян
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В Алабаме впервые в мире применили газообразный азот для казни. Осуждённым был Кеннет Смит, приговорённый к высшей мере наказания за убийство.

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58-летний Кеннет Смит казнён в Алабаме с использованием газообразного азота. Такой метод смертной казни был применён впервые. Вдыхание азота без кислорода вызывает разрушение клеток организма и приводит к смерти.

Смит проиграл две окончательные апелляции в Верховном суде и одну в федеральном апелляционном. Два года назад его уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но безуспешно.

Приговор был вынесен в 1989 году. Кеннет Смит был признан виновным в заказном убийстве жены проповедника Элизабет Сеннетт

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