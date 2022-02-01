В Калифорнии ликвидируют крупнейшую камеру смертников, переведя всех осужденных в другие тюрьмы в течение двух лет.

По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, главная цель - превратить печально известную в стране тюрьму Сан-Квентин в "позитивную, исцеляющую среду".

Именно Ньюсом три года назад ввел мораторий на смертную казнь и теперь хочет, чтобы заключенные участвовали в тюремных работах, а 70% заработанных ими денег шли на возмещение ущерба их жертвам.