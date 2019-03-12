Хрюкассо поедет по Европе

Отдохнула в луже — и за мольберт: южноафриканская свинья по имени Хрюкассо (Pigcasso) обнаружила в себе недюжинный талант. У художницы уже есть поклонники и персональная выставка, которую планируют оправить в тур по Европе.

Reuters

Цена полотен в стиле абстрактного экспрессионизма может доходить до нескольких тысяч долларов. Деньги отдают на благотворительность, а небольшая часть идёт на угощение для художницы.

По словам хозяйки, талант проявился неожиданно: ещё поросёнком из множества игрушек Хрюкассо выбрала кисточку. Тогда ей дали бумагу и краски — и понеслось.