Надаль и Федерер идут дальше в Индиан-Уэллсе

Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

Вторая ракетка мира переиграл американца Джареда Дональдсона, занимающего 192-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:1, 6:1

В третьем круге соревнований Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

В другом матче швейцарец Роджер Федерер вышел в следующий круг турнира, обыграв немца Петера Гоёвчика со счетом 6:1, 7:5.

Четвертая ракетка мира встретится со своим соотечественником Стэном Вавринкой, в нелегкой борьбе одолевшим венгра Мартона Фучовича – 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.

В женском одиночном разряде первая сенсация. Десятая ракетка мира, американка Серена Уильямс, снялась с поединка против испанки Гарбинье Мугурусы. При счете 6:3, 1:0 в пользу соперницы Уильямс отказалась продолжать борьбу из-за недомогания, вызванного вирусным заболеванием.

Экс-первая ракетка мира Мугуруса в 1/8 финала Индиан-Уэллса сыграет с голландкой Кики Бертенс (посеянной 7-й).