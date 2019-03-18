Тим впервые выиграл "Мастерс"

Доминик Тим, восьмая ракетка мира, в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл швейцарца Роджера Федерера.

25-летний австрийский теннисист обошел соперника со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался чуть более двух часов.

Для Тима это 12-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде и первый – в серии "Мастерс".

В новом рейтинге ATП австриец поднялся на рекордное для себя четвертое место.

Ранее Доминик Тим дважды принимал участие в финалах мировых турниров «Мастерс», но оба раза уступал Рафаэлю Надалю и Александру Звереву.

37-летний Роджер Федерер в начале месяца выигравший 100-й титул уровня ATП, второй год подряд проиграл в Индиан-Уэллсе в финале.

Из-за поражения швейцарец не сумел стать первым шестикратным чемпионом турнира.

Среди женщин в Индиан-Уэллсе победу одержала Бьянка Андрееску.

В финале 18-летняя канадка обыграла восьмую ракетку соревнований немку Анжелика КЕрбер со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Андрееску, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, завоевала первый в карьере титул такого уровня.

Призовой фонд турнира - почти 8,5 млн. долларов.