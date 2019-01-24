Надаль и Осака вышли в финал

Испанец Рафаэль Надаль дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, не проиграв ни одного сета на турнире. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса . Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу Надаля. Матч продолжался 1 час 48 минут. В финале испанец сыграет с победителем встречи Новак Джокович - Люка Пуй

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в финал чемпионата

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу представительницы Японии. Матч продолжался 1 час 53 минуты. В финале Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Ранее теннисистки не встречались. Финальный матч состоится 26 января.