Роджер Федерер - 100 раз лучший

Роджер Федерер исполнил свою давнюю мечту. Швейцарец завоевал сотый титул в карьере. В финале турнира в Дубае он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" – второй в истории теннисист, которому удалось выиграть 100 титулов. Больше пока только у американца Джимми Коннорса. На его счету 109 трофеев.
Благодаря этой победе в понедельник Федерер поднимется на четвертую строчку в рейтинге ATP. Сейчас швейцарец идет на седьмом месте.
Федерер в цифрах
На каких турнирах швейцарец становился лучшим?
Турниры "Большого шлема" - 20 побед
Итоговый турнир ATP - 6 побед
"Мастерс 1000" - 27 побед
ATP Мировой тур 500 - 22 победы
ATP Мировой тур 250 - 25 побед
Где Федерер чаще всего одерживал победы?
- Турнир в Галле (Германия) - 9 раз
- Турнир в Базеле (Швейцария) - 9 раз
- Уимблдон (Великобритания) - 8 раз
- Турнир в Дубае (ОАЭ) - 8 раз
У кого больше всего трофеев?
- Джимми Коннорс - 109
- Роджер Федерер - 100
- Иван Лендл - 94
- Рафаэль Надаль - 80
- Джон Макинрой - 77
Кого Федерер чаще всего обыграл в финале?
- Рафаэля Надаля - 10 раз
- Энди Роддика - 7 раз
- Новака Джоковича - 6 раз
- Энди Маррея - 5 раз
- Ивана Любичича - 4 раза
На каком покрытии швейцарец выступает лучше всего?
- Хард - 69 побед
- Трава - 18 побед
- Грунт - 11 побед
- Ковер - 2 победы