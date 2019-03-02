Роджер Федерер - 100 раз лучший

Роджер Федерер исполнил свою давнюю мечту. Швейцарец завоевал сотый титул в карьере. В финале турнира в Дубае он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" – второй в истории теннисист, которому удалось выиграть 100 титулов. Больше пока только у американца Джимми Коннорса. На его счету 109 трофеев.

Благодаря этой победе в понедельник Федерер поднимется на четвертую строчку в рейтинге ATP. Сейчас швейцарец идет на седьмом месте.

Федерер в цифрах

REUTERS/Ahmed Jadallah

На каких турнирах швейцарец становился лучшим?

Турниры "Большого шлема" - 20 побед

Итоговый турнир ATP - 6 побед

"Мастерс 1000" - 27 побед

ATP Мировой тур 500 - 22 победы

ATP Мировой тур 250 - 25 побед

Где Федерер чаще всего одерживал победы?

- Турнир в Галле (Германия) - 9 раз

- Турнир в Базеле (Швейцария) - 9 раз

- Уимблдон (Великобритания) - 8 раз

- Турнир в Дубае (ОАЭ) - 8 раз

У кого больше всего трофеев?

- Джимми Коннорс - 109

- Роджер Федерер - 100

- Иван Лендл - 94

- Рафаэль Надаль - 80

- Джон Макинрой - 77

Кого Федерер чаще всего обыграл в финале?

- Рафаэля Надаля - 10 раз

- Энди Роддика - 7 раз

- Новака Джоковича - 6 раз

- Энди Маррея - 5 раз

- Ивана Любичича - 4 раза

На каком покрытии швейцарец выступает лучше всего?

- Хард - 69 побед

- Трава - 18 побед

- Грунт - 11 побед

- Ковер - 2 победы