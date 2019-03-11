Лига чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

Игроки итальянского «Ювентуса» провели тренировку накануне ответного матча с мадридским «Атлетико», который пройдёт в Турине во вторник. Первый матч мадридцы выиграли со счётом 2:0. Тренер «Ювентуса» выразил уверенность, что его команда пройдёт в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Футболисты «Манчестер Сити» готовились к новой встрече с командой из Германии «Шальке». Тренер англичан Пеп Гвардиола отметил, что хотя их соперников многие считают далеко не самыми сильными участниками турнира, к матчу необходимо готовиться очень серьёзно: «Всё возможно. И вот именно поэтому мы должны сосредоточиться, потому что, если судить по тому, как прошли последние матчи, то, конечно, мы фавориты, мы лучшие. Но всё же это игра, и всё может случиться. Мы это в самом деле увидели на прошлой неделе».