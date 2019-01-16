Суперкубок Италии - у "Ювентуса"

"Ювентус" завоевал первый титул в этом году. "Старая синьора" обыграла "Милан" в финале Суперкубка Италии – 1:0. Победный гол – на счету Криштиану Роналду, для которого это первый трофей в составе "Ювентуса".

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"Старая синьора" установил рекорд по количеству побед в Суперкубке, завоевав трофей в восьмой раз. Кроме того, у подопечных Массимилиано Аллегри есть все шансы сразиться за этот титул и в следующем году. "Ювентус" уверенно лидирует в Серии А. От "Наполи" его отделяют 9 очков. "Черно-белые" – действующие чемпионы Италии. Этот титул они никому не уступают с 2012 года.