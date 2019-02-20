Победы "Атлетико" и "Манчестер Сити"

Испанский "Атлетико" одержал дома важную победу в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов над итальянским "Ювентусом" со счетом - 2:0. Примечательно, что оба гола в конце второго тайма забили уругвайские защитники хозяев. На 78-й минуте отличился Хосе Хименес, а еще через 5 минут мяч в сетку эффектным ударом направил капитан мадридцев Диего Годин.

Очень напряженной получилась и встреча в Гильзенхкирхене, где лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" лишь на последних минутах сломил сопротивление немецкого "Шальке". Подопечные Пепа Гвардиолы открыли счет на 18-й минуте. Однако на гол Серхио Агуэро еще до перерыва двумя точными ударами с 11-метровой отметки ответил Набиль Бенталеб. Только на 85-й минуте Лерой Сане сравнял счет, а на 90-й Рахим Стерлинг принес "Манчестер Сити" победу - 3:2.