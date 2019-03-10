Стрельба на дискотеке в Мексике: погибли не менее 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате вооружённого нападения на дискотеку в мексиканском штате Гуанахуато. Ещё трое ранены. Как сообщают в прокуратуре, неизвестные люди обстреляли сотрудников и посетителей клуба в городе Саламанка, после чего скрылись. Очевидцы рассказывают, что дискотеку атаковали перед рассветом. Нападавшие приехали на трёх микроавтобусах. Когда они открыли огонь, началась паника.

Кто устроил стрельбу на дискотеке и по какой причине, пока не сообщается. Нападение на ночной клуб произошло в разгар масштабной силовой операции в штате Гуанахуато против влиятельной преступной группировки, спустя несколько часов после рабочего визита в этот регион президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.