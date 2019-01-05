Стрельба в развлекательном центре в Калифорнии. Есть жертвы

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Три человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в развлекательном комплексе в городе Торренс в Калифорнии. Это примерно в 30 километрах от Лос-Анджелеса.

Стрельба произошла поздно вечером в популярном боулинг-центре. Согласно версии, которую со ссылкой на очевидцев приводят сразу несколько местных изданий, там была массовая драка. Подробности о конфликте не раскрываются. В какой-то момент кто-то достал огнестрельное оружие и открыл огонь.