Экс-президента Мексики подозревают в получении взятки от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо ("коротышка"). Такие показания дал в суде Нью-Йорка его соратник - колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтес.

По его словам, 100 миллионов долларов мексиканскому лидеру были переданы в ноябре 2012 года. Энрике Пенья Ньето на тот момент уже был избран главой государства, но ещ`ё не вступил в должность.