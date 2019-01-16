Экс-президента Мексики подозревают в получении взятки от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо ("коротышка"). Такие показания дал в суде Нью-Йорка его соратник - колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтес.
По его словам, 100 миллионов долларов мексиканскому лидеру были переданы в ноябре 2012 года. Энрике Пенья Ньето на тот момент уже был избран главой государства, но ещ`ё не вступил в должность.
Ранее о подкупе представителей высшего руководства страны наркокартелем "Синалоа" заявляла защита самого Эль Чапо, который два года назад был экстрадирован в США по обвинениям в организации оборота наркотиков, убийств и похищений. По версии следствия, именно Коротышка возглавлял картель. Сам он это отрицает.
"Эль Чапо - по сути, никто. Опасен не столько он, сколько сама система, им созданная, и деньги, которые генерирует наркотрафик. Потому никто на самом деле не хочет, чтобы эта система исчезла", - пояснила журналистка Анабель Эрнандес, проводящая расследование дела "Синалоа".
Бывший президент Мексики пока не комментировал обвинения лично. Его представитель назвал их "ложными и абсурдными", подчеркнув, что именно во время президентства Пеньи Ньето преступник был пойман и выдан США.