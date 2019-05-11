Протестный день матери в Мексике

День Матери в Мексике стал днём материнского протеста. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны, чтобы потребовать от властей найти их детей. С 2006, с начала Нарковойны в Мексике пропали без вести более 40 тысяч человек, десятки тысяч, по данным Генпрокуратуры, были убиты. В прошлом году уровень насилия достиг рекордных показателей.

Акции проходили под лозунгом: «Дети, услышьте: ваши матери ещё борются!» Некоторые участники протестного движения рассказывали, что уже более 10 лет ничего не слышали от своих родных, пропавших без вести. Надежды на перемены они связывают с приходом к власти нового президента Андреса Лопеса Обрадора. Он называет поиск пропавших одним из своих приоритетов.