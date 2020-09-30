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Цвет "этих дней": компания Pantone презентовала новый оттенок красного

 Ольга Кепински
Средства женской гигиены
Средства женской гигиены   -   Авторское право  Mike Stewart/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Институт цвета Pantone презентовал новый оттенок красного в своей палитре под названием period ("менструация"). Об этом сообщает в Instagram-аккаунте сама компания.

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Presenting “Period”, a new red shade created to break the stigma around menstruation and promote period positivity. Swedish healthcare brand @intimina came to Pantone Color Institute to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible and normalize this most normal of bodily functions. “An active and adventurous red hue, courageous Period emboldens people who menstruate to feel proud of who they are. To own their period with self-assurance; to stand up and passionately celebrate the exciting and powerful life force they are born with; to urge everyone regardless of gender to feel comfortable to talk spontaneously and openly about this pure and natural bodily function.” Pantone Color Institute collaborated with @Intimina on the Seen + Heard campaign to create a red shade that is inspired by a steady menstrual flow. Pantone and Intimina worked alongside a gynecologist and consulted research published in Medical News Today to develop the shade, but by no means is this supposed to be an accurate depiction. Instead, we created a visual identifier of a red shade that would help @Intimina leverage the power of color to share their story.

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"Активный и смелый оттенок" был разработан при поддержке шведского производителя товаров для женщин Intimina, который запустил кампанию Seen + Heard по борьбе с предрассудками вокруг менструаций.

"Активный и авантюрный красный оттенок "Менструация" вдохновляет тех, у кого есть менструации, гордиться тем, кем они являются", — сказала вице-президент Pantone Лори Прессман.

По ее словам, новый оттенок "призван говорить спонтанно и открыто об этой чистой и естественной телесной функции".

Впрочем, в комментариях к посту Pantone многие пользователи отметили, что на самом деле оттенок значительно расходится с реальностью, а менструальная чаша на фотографии расположена не там, где на самом деле должна находиться. К тому же в тексте презентации ни разу не прозвучало слово "женщины" или "девушки", а употреблено выражение "люди с менструацией".

Компания Pantone была создана в 1962 году в США и занимается разработкой цветовых палитр, которая используется в различных отраслях.

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