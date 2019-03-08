Как празднуют Международный женский день в Европе?

В 2019 году в Международный женский день, Европу по-прежнему будоражат демонстрации с требованиями равноправия между мужчинами и женщинами в оплате труда, требованиями разрушить невидимые преграды, влияющие на положение женщин в обществе (в некоторых странах их называют "прозрачный потолок"), призывами к борьбе с сексуальными домогательствами и сексизмом в обществе. Проблемы общественного и семейного положения и сегодня заставляют тысячи женщин выходить для защиты своих прав на улицы европейских столиц.

Как всё начиналось?

У истоков Международного женского дня 8 марта - заявления о необходимости такого праздника, которые прозвучали в 1909 году в Нью-Йорке на съезде Социалистической партии Америки. В отличие от многих других праздников, ставшими государственными в XX веке, этот не сразу вошёл в обычаи европейских стран. Первым его подхватила в 1917 году молодая Советская республика, где сразу после революции был преодолён важный исторический этап в женском движении: женщины получили право голоса.

С тех пор Международный женский день стали отмечать, в основном, в странах соцлагеря, и лишь в 1975 году международный статус праздника был признан ООН. Сегодня 8 марта остаётся официальным праздником и выходным днём в бывших советских республиках (за исключением Прибалтики), на Кубе, в Монголии, а также в некоторых государствах юго-восточной Азии и экваториальной Африки.

Испания

После оглушительного успеха первой всеобщей женской забастовки в Испании в 2018 году (в которой приняли участие почти 6 миллионов человек), год спустя феминистские организации вновь призвали к 24-часовой всеобщей забастовке в пятницу, 8 марта. Крупнейшие испанские профсоюзы поддержали идею забастовки, потребовав приостановки работы по меньшей мере на два часа в течение рабочей смены. Согласно опросу общественного мнения, проведённого службой Metroscopia, ожидается 70%-е участие населения в забастовке.

Демонстрации прошли в крупных испанских городах. В Мадриде многолюдное уличное шествие намечено на 7 часов вечера. Среди требований, оглашённых в манифесте, выделяется борьба «против патриархального правосудия», - призыв, связанный с судебными процессами 2018 года с участием жертв сексуального насилия.

Пикантность празднику 8 марта в этом году придаёт то, что все политические партии хотят воспользоваться моментом в разгаре избирательной кампании ввиду предстоящих выборов в парламент страны.

Италия

Третий год подряд онлайн платформа «Non una di meno» («Ни на одну не меньше») объявляет всеобщую феминистскую забастовку.

Эта же феминистская организация провела 8 марта демонстрации в крупных итальянских городах. В этом году на уличных акциях звучат призывы против предложения властей о правовой реформе, в рамках которой "независимо от отношений между супругами" в момент развода оплата алиментов перестанет быть обязательной ответственностью мужчин. Причём, если жена решит остаться в супружеском доме, то ей придётся платить ежемесячную арендную плату своему бывшему мужу.

Критики утверждают, что этот закон стал бы «шагом на 50 лет назад» в правах женщин: он фактически вынуждает женщин с низкими доходами не подавать заявление на развод, поскольку в случае выхода из брака у них не было бы возможности вернуть деньги своим мужьям.

Германия

В Берлине сообщество Frauenkampftag ("День борьбы за женщин") провело акцию протеста на Александерплац (фото в начале материала) при поддержке нескольких женских организаций и немецкой левой партии Die Linke.

В то же время, Берлин, который также является федеративной землёй в составе ФРГ, объявил 8 марта официальным праздником. По всей стране в этот день проводятся политические и культурные мероприятия.

Франция

Ряд феминистских союзов и другие организации (такие как профсоюз CGT и антиглобалистская ассоциация ATTAC) призвали к забастовке. Идея акции, известного как «8 марта, 3:40 пополудни, начало отсчёта», направлена ​​на требование равной оплаты труда, поскольку социологами подсчитано, что «3:40 пополудни - это время, после которого женщины работают бесплатно».

«Мы представляем 52% населения Франции. Наша зарплата на 26% ниже, чем у мужчин, и в результате, с 3:40 пополудни мы работаем бесплатно», - поясняют организаторы акции.

В демонстрации на площади Республики в Париже приняли участие активистки движения Femen

Демонстрации были запланированы во многих французских городах. Участникам предлагалось надеть фиолетовые шарфы. Организаторы также призвали к забастовкам и прекращению работы в этот самый момент.

Между тем, президент Эммануэль Макрон впервые вручил «Премию Французской Республики им. Симоны Вейл» по случаю 8 марта. Её лауреатом в 2019 году стала правозащитница из Камеруна Аисса Нгатансу, основавшая у себя на родине Ассоциацию по борьбе с насилием в отношении женщин. По словам Марлен Шьяппа, отвечающей в кабинете Эдуара Филиппа за гендерное равенство, эта награда вручается за инициативы, предпринятые «в любой точке мира в защиту прав женщин». Лауреат премии получает также денежное вознаграждение в размере 100 000 евро.

Супруга французского президента Брижит Макрон с министром по делам инвалидов Софи Клюзель на ступенях Елисейского дворца в Париже

Греция

В этом году профсоюзы впервые призывают к всеобщей забастовке женщин, а на площади Клатмонос в центре Афин прошла демонстрация в честь 8 марта.

Великобритания

В Лондоне в течение двух дней пройдёт фестиваль «Женщины мира». Он стартует в пятницу 8 марта в Центре "Саутбэнк", где будут проходить дискуссии и дебаты с лидерами феминистского движения, такими как Анджела Дэвис.

Согласно печальной статистике, каждую неделю в Англии и Уэльсе двое женщин гибнут от руки своих партнёров. В британской столице организация Women Lives Matter организует акцию в поддержку общественных усилий по борьбе с насилием в семье.

В других крупных британских городах, такие как Манчестер, Ливерпуль и Брайтон, также запланированы демонстрации и другие мероприятия.

Венгрия

В Будапеште в 5 часов вечера прошёл марш под бой барабанов в защиту гендерного равенства, уважения к женщинам и феминистскому движению, против сексизма, издевательств и насилия в отношении женщин. Как заявляют организаторы марша, "несмотря на то, что мы живём в эпоху капитализма, женщины не являются товаром".

В остальных городах Венгрии празднование Международного женского дня сведено на минимум. В венгерском коллективном сознании этот день до сих пор считается "советским праздником" и ассоциируется с пост-военным доминированием СССР на территории бывшего соцлагеря.

Россия

В СССР 8 марта по традиции отмечают как "женский день", и до сих пор остается днём ​​празднования для всех женщин в семье. В советское время день 8 марта фактически заменял собой такие общепринятые в странах Запада праздники, как День матери, День всех влюблённых и т.д.

Историки указывают на то, что в межвоенный период (примерно первые 30 лет существования СССР) 8 марта было поводом для гордости достижениями женщин в мужских профессиях. Начиная с 60-х годов праздник стал более "домашним" и менее "индустриальным". Вместо массовых манифестаций, которые сегодня проходят в европейских столицах, в России 8 марта отмечают в кругу семьи и в профессиональных сообществах. По всей стране это выходной день, и, согласно опросам, около 10% россиян превращают 8 марта в "длинные выходные", прибавляя (в этом году) либо четверг, либо понедельник.

Галерея женщин, ставших первыми...

Женщины, ставшие первыми В Международный женский день мы помним о женщинах, совершивших прорыв! 1 2 Первая женщина в космосе: Валентина Терешкова @Copyright: TASS / AFP 1 2 Первая женщина-лауреат Нобелевской премии: Мария Склодовская-Кюри @Copyright: AFP 1 2 Первая женщина, совершившая перелёт через Атлантику: Амелия Эрхарт @Copyright: AFP 1 2 Первая женщина, получившая Золотую пальмовую ветвь в Каннах: Джейн Кэмпион @Copyright: AFP 1 2 Первая женщина-премьер-министр: Сиримаво Бандаранаике (Шри-Ланка) @Copyright: AFP 1 2 Первая женщина-военный пилот (в 1914 г.): Евгения Шаховская 1 2 Первая женщина-лауреат Гонкуровской премии (в 1944 г.): Эльза Триоле 1 2 Первая женщина, покорившая Эверест: Дзюнко Табэи 1 2 Первая женщина в Зале славы рок-н-ролла: Арета Франклин