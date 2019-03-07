Эль-Багуз: бежать до штурма

Сотни женщин, детей (в том чиcле езидов), а также раненые мужчины покинули в среду последний форпост группировки "Исламское государство" в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата.

Курдские формирования в составе "Сил демократической Сирии" в очередной раз приостановили штурм, чтобы дать людям возможность выйти по гуманитарному коридору.

За последние дни Эль-Багуз покинули более трех с половиной тысяч мирных граждан, среди них до 500 исламистов, сдавшихся властям. Еще 400 боевиков "Исламского государства" были задержаны при попытке бежать.

Всего, по данным расположенного в Лондоне Сирийского центра по мониторингу за правами человека, с начала декабря Эль-Багуз покинули 58 тысяч человек, в основном, члены семей исламистов.

С 1 марта отряды "Сил демократической Сирии" возобновили военную операцию против остатков группировки "ИГ" в этом пограничном с Ираком районе после того, как завершилась эвакуация большей части мирных жителей.