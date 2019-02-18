Курды готовятся к капитуляции ИГИЛ в Эль-Багузе

Курдские ополченцы, действующие под флагом "Сирийских демократических сил" (СДС) готовятся принять капитуляцию или уничтожить несколько сот боевиков "Исламского государства", удерживающих позиции в селении Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Это последний населённый пункт в руках ИГИЛ в Сирии.

"Игиловцы окружены на территории площадью 700 на 700 м", - заявляет полевой командир СДС Чия Фурат.

Штурму Эль-Багуза предшествовали массированные авиаудары международной коалиции во главе с США. Наблюдатели сообщают о значительных разрушениях и гибели мирных жителей в этом селении.

После разгрома на берегах Евфрата самопровозглашённый халифат прекратит существование как территориальное образование. Но, по мнению сирийских военных аналитиков, боевики ИГИЛ продолжат партизанскую активность в Сирийской пустыне и иракской провинции Анбар, где, предположительно, укрывается их лидер Абу Бакр аль-Багдади.