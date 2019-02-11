Сирия: последний бой с ИГИЛ

Формирования СДС (вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") при поддержке американских военных ведут бои с ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Здесь находится последний оплот террористической группировки на восточном берегу Ефрата. Бои идут на территории площадью 4 квадратных километра.

Этот мужчина говорит , что является членом СДС: "В этом районе больше почти не осталось игиловцев. Но есть еще отдельные группы боевиков; они срываются", - утверждает он. "Настало время время с ними покончить. Мы отомстим за смерть наших людей".

Некогда обширный, так называемый "халифат" ИГИЛ, уменьшился до небольшого анклава на границе с Ираком.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, выступая на встрече глав МИД стран-членов коалиции по борьбе с ИГИЛ, отметил, что в настоящее время идет борьба с "остатками " террористической группировки.

Дональд Трамп, президент США : "Американские военные, наши партнеры по коалиции и Сирийские демократические силы фактически освободили всю территорию, раннее находившуюся под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке". По словам Трампа, он уже на следующей неделе ожидает от Пентагона официального объявления о том, что "халифат" ИГИЛ будет уничтожен.

Из района, где сейчас идут бои, за последние дни по гуманитарному коридору были эвакуированы порядка 20 тысяч человек. В минувшее воскресенье отряды СДС, как сообщается, освободили из рук террористов свыше 200 мирных жителей.