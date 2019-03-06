Бывший глава Renault-Nissan–Mitsubishi Карлос Гон освобожден под залог

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон освобожден в среду под залог в 1 млрд иен (около 9 млн долларов). За ним к зданию Токийской окружной тюрьмы, где он провел больше трех месяцев, прибыл автомобиль французского посольства.

До начала судебного процесса бизнесмен обязан находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлена камера наблюдения. Также ему запрещены любые контакты с людьми, имеющие отношение к концерну Nissan и выезд за границу.

Для посещения заседаний совета директоров компании, членом которого он является до сих пор, Гону необходимо получать специальные разрешения суда. Ожидается, что в апреле он будет смещен с этой должности.

Гон и его сотрудник Грег Келли, были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. По словам властей страны, он скрыл часть своих доходов на сумму в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) с 2010 по 2018 год. Бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы.

Гон полностью отрицает обвинения. «Я невиновен и собираюсь защищать себя от этих беспочвенных и необоснованных обвинений на справедливом суде», - заявил он.

Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце прошлого года.