Nissan согласен с кандидатурой Сенара

Руководство японской автомобильной компании Nissan согласилось принять в число своих высших менеджеров председателя совета директоров «Рено» Жана-Доминика Сенара. Таким образом, он и во Франции, и в Японии займёт место Карлоса Гона. Впрочем, официально утвердить Сенара должны на внеочередном заседании совета директоров «Ниссана», которое запланировано на 8 апреля.

Карлос Гон остаётся под стражей по обвинениям в неуплате налогов и использовании активов компании в личных целях. Сам он называет происходящее заговором руководителей японской корпорации, которые не согласились с планами Гона о слиянии «Рено», «Ниссана» и «Мицубиси».