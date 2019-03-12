Nissan-Renault-Mitsubishi: новый старый альянс

Nissan-Renault-Mitsubishi пишет совместную историю с чистого листа: франко-японский автоконцерн создаёт новый единый управленческий совет - "Операционный совет альянса" - который возглавит председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар. Задачей этой структуры станет углубление взаимовыгодного трёхстороннего сотрудничества и совместное принятие решений.

На пресс-конференции во вторник после встречи в Токио с главами концернов Nissan и Mitsubishi Жан-Доминик Сенар сказал:

"Мы хотим воссоздать дух этого альянса, возродить его в том виде, каким он был в самом начале существоавния нашего союза в конце 90-х годов, на основе уважения к культурным ценностям друг-друга, уважения к нашим брендам".

Ранее стало известно о том, что Nissan и Renault изучают возможность закрытия совместного предприятия в Нидерландах. Это связано с их желанием реабилитироваться после скандала с Карлосом Гоном, который нанёс ощутимый удар по крупнейшему в мире альянсу автопроизводителей. Именно через структуру в Нидерландах в 2010 году планировали провести скрытые выплаты экс-главе Nissan. Задержанный в ноябре 2018 года, Гон был освобождён из токийской тюрьмы в марте 2019 под залог. Он обвиняется в нарушении японского финансового законодательства.