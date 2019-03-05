9 млн залога за освобождение Карлоса Гона

1 млрд иен (почти 9 млн долларов) - такую сумму составил залог за освобождение Карлоса Гона. После двух отказов суд Токио на этот раз удовлетворил запрос адвокатов бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, решив, что Гон помешать следствию и уничтожить какие-либо улики уже не сможет. Но он не должен покидать пределы Японии и будет находиться под видеонаблюдением.

"Очень хорошо, что суд дал разрешение на освобождение под залог. Я поставил жесткие условия освобождения, и суд оценил это", - сказал адвокат Дзюнъитиро Хиронака.

Карлос Гон и бывший член совета директоров Ниссан Грег келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что Гон при помощи Келли мог скрыть подлинную сумму своих доходов от налоговой службы. Им уже предъявлены обвинения по этому делу.

Келли был отпущен под залог в декабре. Гону до последнего времени в этом отказывалось.