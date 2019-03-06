Италия: "гражданский доход" для малоимущих

В Италии в четверг стартовала программа "гражданский доход", призванная улучшить качество жизни населения, главным образом - малоимущих граждан. На участие в ней только в первую половину дня было подано почти 30 тысяч заявок.

"Я безработный с 2011 года, государство мне помогает. Но денег не хватает на оплату всех счетов. Моя жена тоже не работает, поэтому я сделал запрос на получение пособия в надежде поправить наши дела", - рассказывает один из соискателей.

Право на государственное содержание имеет тот гражданин, доход семьи которого меньше 9360 евро. Если соискатель владеет еще какой-либо недвижимостью, помимо дома, в котором проживает, её стоимость не должна превышать 30 тысяч евро. Также установлено ограничение на сумму сбережений - в 6 тысяч.

Кроме того, соискателю нужно пройти курсы обучения, выполнить определённые общественные работы и принять одно из трёх предложений о трудоустройстве.

Если все условия выполнены, каждый месяц на специальную цифровую карту будут поступать выплаты. Сумма пособия - до 780 евро на человека.

"Гражданский доход – предвыборное обещание движения «Пять звёзд». Его лидер Луиджи Ди Майо уверен: эта мера будет мотивировать нетрудоустроенных граждан на поиск работы и стимулировать экономику за счёт увеличения потребительских расходов", - передаёт наш корреспондент Клаудио Лаванга.

Но не все аналитики с этим согласны. Некоторые считают, что страна к столь щедрым жестам пока не готова.

"Риск в том, что они раздают чеки на оплату социальных нужд, причём в канун европейских выборов, без должного контроля, необходимого для того, чтобы деньги не попали в руки мошенников. Система, призванная помочь молодежи в трудоустройстве, ещё не до конца выстроена", - поясняет Мишель Мартоне эксперт из Римского Университет Ла Сапиенца.

В частности, для обучения участников программы нужны тысячи преподавателей и инструкторов. По данным властей, в стране насчитывается около пяти миллионов малоимущих.

"Гражданский доход" обойдётся итальянскому бюджету в 7 миллиардов евро.