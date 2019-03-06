Никол Пашинян: Армения авторитарной не будет

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов беседует в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чья партия одержала убедительную победу на выборах в декабре. По сообщениям, его личный рейтинг одобрения вырос.

Euronews: Господин Пашинян, после вашего возвращения на премьерский пост, как меняется ваша внешняя политика? Ереван всё ещё балансирует между Москвой и Брюсселем?

Никол Пашинян: Не думаю, что это правильная формулировка - балансировать. Важнейшая цель нашей внешней политики - делать нашу независимость всё крепче, защищать наш суверенитет, безопасность и т. д.

Euronews: ЕС предоставляет финансирование в рамках политики соседства. Что Армения предлагает Евросоюзу?

Никол Пашинян: У нас есть всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве с ЕС. Наше правительство полно решимости выполнять это соглашение. Это значит иметь подлинно независимую судебную систему, институциональный механизм для борьбы с коррупцией и предотвращения коррупции.

Euronews: Вопрос о газе. Вы обсуждаете цены с Россией. Что вам говорит опыт Украины, которая страдала от перебоев поставок?

Никол Пашинян: Я не думаю, что мы должны чему-то учиться на украинском опыте. Мы обсуждаем любые возможности сотрудничества в области энергетики с Ираном, с Грузией, с Россией. Обсудим это с ЕС.

Euronews: Экономическая реформа сейчас - ваш главный приоритет?

Никол Пашинян: У нас в Армении не авторитарная система управления и изменений. Для демократической системы очень важно вовлекать всё больше и больше людей в любой процесс - экономический, политический и т. Д.

Euronews: Я упомянул вначале вашу популярность. Возможно ли, что нынешнее поколение армян будет знать только одного национального лидера - Никола Пашиняна, если вы будете переизбираться снова и снова?

Никол Пашинян: Если меня изберут путем свободных и демократических выборов - это нормально. Но если в Армении возникнет угроза создания авторитарного правления или диктатуры - у этого нет никаких шансов. Демократия проистекает из нашего народа и наших национальных ценностей.