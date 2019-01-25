"Революционный метод" Пашиняна

Премьер-министр Армении планирует ряд реформ с целью создания благоприятного инвестиционного климата в стране.

Об этом Никол Пашинян, приехавший в Давос на Всемирный экономический форум, рассказал в интервью Euronews.

"Нам необходимо превратить политическую революцию в революцию экономическую. Мы намерены упростить нормативные акты для того, чтобы улучшить условия ведения бизнеса в Армении.\_Также мы проведём реформу налогового кодекса, понизим ставки подоходного налога и налога на прибыль с тем, чтобы сделать Армению более привлекательной для предпринимателей и инвесторов", -_ заявил глава армянского правительства.

На полях давосского форума Пашинян встретился с руководством Европейского банка реконструкции и развития. По итогам переговоров глава ЕБРР Сума Чакрабарти заявил о том, что банк поддержит "экономическую революцию" в Армении путём оказания "финансовой и консультативной помощи" правительству.