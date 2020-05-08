Массовая драка в армянском парламенте

Массовой дракой завершилась в пятницу перепалка в армянском парламенте между оппозицией и правящим блоком.

Глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян призвал коллег из правящего блока "Мой шаг" не оскорблять в выступлениях оппонентов. Когда член правящей партии Сасун Микаелян резко ему ответил, Марукян, не колеблясь, вступил в рукопашную. Сообщается, что один пообещал другому "свернуть шею".

Драку, к которой тут же присоединились другие законодатели с обеих сторон, не остановило присутствие в зале заседания членов правительства.

Чтобы положить-таки потасовке конец, спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден срочно объявить перерыв.