Армения: маски обязательны - даже на улице

"Альтернатива жёсткому карантину - неукоснительное соблюдение противоэпидемических мер", - считают власти Армении. С четверга ношение масок во всех открытых общественных местах стало в стране обязательным. До сих пор их было предписано носить лишь в закрытых помещениях.

За последние сутки в стране зарегистрировано около 700 новых случаев заражения - самый высокий показатель с начала эпидемии - 176 больных скончались.

Продолжает действовать режим чрезвычайного положения, но ряд ограничений, введённых 24 марта, сняты.

"На этом этапе мы ослабили ограничения. В то же время мы установили правила безопасности для общественной жизни, и вместе с нашими гражданами, соблюдая эти правила, мы учимся жить в условиях эпидемии коронавируса", - говорит Серж Вараг Сисерян, руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Число заражённых коронавирусом в Армении превысило 11 тысяч, инфекция выявлена также у премьер-министр Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом глава правительства объявил сам, отметив, что болезнь пока протекает бессимптомно и выразив надежду на то, что не успел заразить других членов правительства.

Пашинян напомнил, что некоторые заражённые могут об этом не знать именно из-за отсутствия симптомов и стать распространителями болезни.Он призвал сограждан проявить сознательность и самодисциплину.