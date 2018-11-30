ВИЧ в конфликтных зонах Украины

Для женщин, которым угрожает СПИД, особенно тяжела жизнь в зоне конфликта. Местные жительницы там больше подвергаются сексуальному насилию и вынуждены заниматься проституцией.

Елена родом из района в Луганской области, который перешёл под контроль сепаратистов. Там у неё обнаружили ВИЧ-инфекцию, но не смогли предложить нужного медицинского лечения. За ним Елена решила поехать в Киев, взяв с собой ребёнка. По её словам, пришлось оставить родственниц и подруг в невыносимых условиях:

«Там есть дискриминация в том плане, что очень много людей с оружием. Соответственно, не только к женщинам, которые имеют ВИЧ, есть дискриминация, но и к обычной женщине могут и приставать на улице. Но если узнают, что у тебя какая-то опасная болезнь, соответственно к тебе будут относиться по-другому».

Исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что в том районе Украины из-за конфликта, большого военного присутствия и падения жизненного уровня растёт заболеваемость СПИДом.

А в столице большая проблема в том, что женщины неохотно проходят проверку на ВИЧ-инфекцию, опасаясь стигмы. Таким помогает созданная при поддержке Программы развития ООН благотоворительная организация «Позитивные женщины». Член её правления Вера Варыга говорит о том, от кого в основном передаётся вирус иммунодефицита человека:

«Не от тех людей, которые ВИЧ-инфицированы и лечатся — они принимают терапию, и их вирусная нагрузка нулевая, а от тех людей, которые не знают, что они ВИЧ-инфицированы, и их вирусная нагрузка высокая. Поэтому нужно, конечно же, прилагать максимум усилий, чтобы сформировать толерантное отношение всего общества к этой проблеме ».

Программа ООН по ВИЧ/СПИДу объявила, что эпидемия этого заболевания на Украине - одна их крупнейших в Европе. Хотя в последние годы увеличилось применение антиретровирусных препаратов, инфицирование в конфликтных зонах растёт опережающими темпами.