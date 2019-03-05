"Аякс" и "Тоттенхэм" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу голландского клуба, который по итогам двух встреч вышел с четвертьфинал турнира.

"Аякс" открыл счет матча уже на 7-й минуте голом в исполнении Хакима Зийеха, затем буквально через десять минут преимущество закрепил Давид Нерес, а еще два гола голландцы забили во второй тайме (Душан Тадич и Лассе Шёне).

"Реал" смог забить гол престижа только 70-й минуте игры (Марко Асенсио).

Также в 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись "Тоттенхэм" и "Боруссия". Для англичан матч был гостевым, но они сумели вырвать победу 1:0. Первая игра команд, прошедшая в Лондоне, также завершился победой "Тоттенхэма", который таким образом вышел в следующий раунд турнира.