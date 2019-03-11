Зинедин Зидан снова назначен главным тренером мадридского "Реала"

Французский специалист Зинедин Зидан сменил аргентинца Сантьяго Солари на посту главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство "Реала" приняло соответствующее решение в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Реала" в октябре минувшего года после увольнения Хулена Лопетеги.

В текущем сезоне "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 матчей.