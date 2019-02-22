Лига Европы: "испанский жребий" для российских команд

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Честь вести церемонию была предоставлена испанскому вратарю Андресу Палопу, с легкой руки которого двум российским командам, вышедшим в эту стадию турнира, достались как раз соперники из Испании.

7 марта питерский "Зенит" на своем поле примет "Вильярреал", а "Краснодар" сразится с "Валенсией", за которую, напомним, выступает россиянин Денис Черышев.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Челси" (Англия) – "Динамо" (Украина)

"Айнтрахт" (Германия) – "Интер" (Италия)

"Динамо" (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) – "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)