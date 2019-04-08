Лига Чемпионов: на кону путевки в полуфинал

Сегодня в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА встретятся две английские команды "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Игра состоится в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола поделился мыслями перед важным поединком в гостях у "шпор".

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити": "Тоттенхэм" лишь второй раз сыграет на этом стадионе, поэтому мы точно знаем, с чем мы можем столкнуться. Но как мы с этим справимся зависит от нас. Если мы хотим идти вперед как клуб, как команда, мы должны уметь справляться с такими ситуациями. Ну а если не сможем, значит мы недостаточно готовы к тому, чтобы пройти в следующий этап".

"Шпоры" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за восемь лет и во второй раз в истории. На прошлой неделе клуб открыл свой новый стадион. Переезд в новый дом должен прибавить команде Маурисио Почеттино боевого настроя перед заключительным отрезком сезона, в котором "шпоры" борются за попадание в топ-4 Премьер-лиги.

Матч "Тоттенхэм Хотспур" — "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по мск. Одновременно английский "Ливерпуль" дома сразится с португальским "Порту". Встреча пройдет на стадионе "Энфилд".