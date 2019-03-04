Отпустить под залог Карлоса Гона

Процесс по делу Карлоса Гона затянется в Японии надолго. Так считает адвокат бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. При этом Дзюнъитиро Хиронака выразил надежду на то, что его клиента отпустят наконец под залог. Для этого защита предложила суду вместо тюремного заключения поместить Гона под видеонаблюдение и записывать его разговоры.

"Система содержания под стражей в Японии также известна как "заложники правосудия". Это означает, что подозреваемый остаётся в заключении до тех пор, пока не сделает признательные показания. Эту систему критикуют во всём мире", - говорит Дзюнъитиро Хиронака.

64-летний Карлос Гон находится в тюрьме с ноября 2018 года. Он был арестован по обвинению в финансовых преступлениях - в частности, в сокрытии доходов. А в январе 2019-го Гону предъявили обвинение и в злоупотреблении доверием: по данным токийской прокуратуры, бывший председатель правления переписал на автоконцерн Nissan многомиллионные личные убытки.

Карлос Гон вину отрицает и говорит, что поплатился за свои планы объединить Renault, Nissan и Mitsubishi в единую корпорацию под управлением одного холдинга. Это не понравилось акционерам Nissan.