Карлос Гон арестован повторно по решению прокуратуры Японии. Согласно законодательству, бывший председатель совета директоров Nissan может быть задержан еще на 10 дней.
Карлос Гон будет сидеть в тюрьме
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Решение было принято после того, как накануне суд японской столицы отклонил ходатайство прокурора о продлении срока содержания Гона под стражей.
Японская юстиция подозревает Гона в том, что он мог вносить убытки от собственных инвестиционных операций в бухгалтерские книги Nissan, называется цифра $16 млн.
Карлос Гон был арестован 19 ноября, тогда его подозревали в занижении компенсации на половину от его фактических доходов.