Карлос Гон будет сидеть в тюрьме

Карлос Гон арестован повторно по решению прокуратуры Японии. Согласно законодательству, бывший председатель совета директоров Nissan может быть задержан еще на 10 дней.

Решение было принято после того, как накануне суд японской столицы отклонил ходатайство прокурора о продлении срока содержания Гона под стражей.

Японская юстиция подозревает Гона в том, что он мог вносить убытки от собственных инвестиционных операций в бухгалтерские книги Nissan, называется цифра $16 млн.

Карлос Гон был арестован 19 ноября, тогда его подозревали в занижении компенсации на половину от его фактических доходов.