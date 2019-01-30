Карлос Гон: «заговор и предательство»

Предприниматель Карлос Гон объясняет обвинения в свой адрес «сговором и предательством» со стороны японской автомобильной компании «Ниссан». Об этом он заявил в интервью японской прессе — первом с момента ареста.

По словам экс-главы концерна, он вынашивал планы объединить компании своего альянса — «Рено», «Ниссан» и «Мицубиси» — в единую корпорацию под управлением одного холдинга. Именно это настолько не понравилось акционерам японской компании.

Гон отверг обвинения в свой адрес и выразил недоумение — почему его не отпускают под залог. По его словам, он не собирается скрываться, а намерен отстаивать свою невиновность.

Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года и с тех пор предъявили несколько обвинений — в сокрытии подлинного размера своих доходов и использования активов компании в личных целях.

«Ниссан» и «Мицубиси» уволили Гона, с поста главы «Рено» он ушёл сам.