Ник Кирьос – лучший в Акапулько

Австралиец Ник Кирьос стал победителем турнира в Акапулько.

В финале занимающий 72-ю строчку в рейтинге ATP одолел 3-ю ракетку мира немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 23-летний Кирьос выполнил 13 эйсов, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. 21-летний Зверев 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

Для австралийца это пятый трофей в карьере.

Кирьос показал феноменальные результаты по пути к финалу, выбив из турнира 2-ю ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Стэна Вавринку.

Обиду от поражения в одиночном турнире Звереву скрасила победа в парном разряде, которую он одержал вместе с братом Мишей.