Кирьос одолел Вавринку

Австралиец Ник Кирьос вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько с призовым фондом в миллион семьсот тысяч долларов. В четвертьфинале он в трех партиях обыграл швейцарца Стэна Вавринку - 7:5, 6:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Кирьос 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Вавринки - 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Соперником австралийца в матче за выход в финал станет американец Джон Изнер, который одержал победу над другим представителем Австралии Джоном Миллманом. Встреча, продолжалась 3 часа 5 минут и завершилась со счётом - 7:6, 6:7, 7:6.

Изнер 38 раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, семь ошибок на подаче и один брейк. В другом полуфинале сойдутся Александр Зверев из Германии и британец Кэмерон Норри.