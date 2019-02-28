Кирьос встал на пути Надаля на турнире в Акапулько

Рафаэль Надаль не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько. На пути посеянного под первым номером испанца встал Ник Кирьос из Австралии.

Встреча продолжалась чуть более трех часов и оказалась весьма насыщенной. По хочу матча Надаль совершил множество ошибок, которыми не преминул воспользоваться его соперник.

Испанский теннисист восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брек-пойнтов. Итог встречи 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8).

В следующем раунде турнира в Акапулько Ник Кирьос сыграет против швейцарца Станисласа Вавринки.