Макри: "Мы выбрались из болота"

"Большие перемены требуют терпения, но мы выбрались из болота", - заявил президент Аргентины Маурисио Макри, встав на защиту введенных им мер жесткой экономии. По его словам, если бы власти не приняли некоторых решений, то экономику Аргентины ждал бы крах. Макри заявил, что сейчас экономика на подъеме, уровень инфляции и бедности падает, а инвестиций становится все больше.

Впрочем, многие жители Аргентины не согласны с президентом. В Буэнос-Айресе накануне прошла массовая акция протеста. Демонстранты недовольны ростом инфляции, безработицей и уровнем бедности. Согласно данным, которые в январе опубликовал Национальный институт статистики, в прошлом году уровень инфляции достиг 47%. Это самый высокий показатель с начала 1990-х.