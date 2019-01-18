Тысячи школьников и студентов выступили в защиту окружающей среды. Манифестации прошли в десятках городов Германии и Швейцарии. Молодежь обвиняет власти в отсутствии политической воли, необходимой для решения проблемы климатических изменений. В частности, немецкие подростки потребовали от Берлина прекратить добычу угля.

"Никаких конкретных действий в связи с изменением климата не принимается. Глобальная экологическая катастрофа налицо. Несмотря на Парижское соглашение по климату, на обещание стремиться ограничить рост средних температур на планете до 1,5˚С градусов Цельсия, ничего не меняется", - говорит студентка Луиза Нейбауэр.

Многие из подростков решились выйти на улицы по примеру 16-летней Греты Тунберг. Юная активистка прославилась благодаря своим еженедельным пикетам у здания шведского парламента, а также своему выступлению в рамках Климатическего саммита ООН в КатовИце.

"Просто восхитительно, что движение набирает все большую популярность. Акции протеста проходят на всех мировых континентах, кроме Антарктиды?. Это здорово", - говорит Тунберг.

"Пятница ради будущего" - так назвали акцию организаторы.

Накануне подобные манифестации прошли и в Бельгии. На улицы Брюсселя вышли 12,5 тысяч учащихся.